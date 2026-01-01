Madagascar
Madagascar
Im Indischen Ozean, 400 Kilometer von der Ostküste Afrikas entfernt, liegt der "sechste Kontinent": Madagaskar. Seit Millionen von Jahren ist die Insel ein abgeschotteter und isolierter Lebensraum, der mit keiner anderen Gegend auf der Erde vergleichbar ist. Diese Dokumentation nimmt sie mit in die entlegensten und mysteriösesten Winkel des „Sechsten Kontinents“. Begleitet von den quirligen Lemuren, dringt „Madagaskar 3D“ in die dunklen und dichten Regenwälder ein, überwindet Spalten und Klüfte in den imposanten Gebirgen der Insel und zeigt Ihnen alle Gesichter, die Madagaskar zu bieten hat.
Produktion:DE, 2013
