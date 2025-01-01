Madame Aurora und der Duft von Frühling
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
Madame Aurora und der Duft von Frühling
Die lebensfrohe Aurora hat zwei Töchter steht mitten im Leben. Doch plötzlich gerät ihre Welt durcheinander: Aurora erfährt, dass sie Großmutter wird, fliegt aus ihrem Job und muss feststellen, dass Älterwerden nicht so einfach ist. Aurora wird mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert. Als sie dann ihrer Jugendliebe Christophe wiederbegegnet, wird aber alles noch einmal ganz anders...
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film