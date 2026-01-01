Made in Italy - Auf die Liebe!
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Made in Italy - Auf die Liebe!
Vater und Sohn auf ihrer bewegenden Reise der Wiedervereinigung: Nach dem Tod seiner Frau renoviert der Künstler Robert mit seinem entfremdeten Sohn Jack ein altes Haus in der Toskana, das sie beide geerbt haben. Während sie das Anwesen auf Vordermann bringen, entdecken sie nicht nur die Schönheit der Umgebung, sondern auch die Chance, ihre zerrüttete Beziehung zu reparieren und Heilung zu finden.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG