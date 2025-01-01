Madhouse - Der Wahnsinn beginnt
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Madhouse - Der Wahnsinn beginnt
Voller Ambitionen kommt Jungdoktor Clark Stevens in die nicht nur auf den ersten Blick wenig vertrauenerweckende forensische Psychiatrie des undurchsichtigen Dr. Frank und macht sich mit unkonventionellen Reformvorschlägen schnell viele neue Freunde. Als eine Mordserie die Reihen der Weißkittel zu lichten beginnt, betätigen er und eine junge, hübsche Kollegin sich auf eigene Faust als Kiminalisten, nur um zu erleben, wie die heißeste aller Spuren geradewegs zu Steven selbst führt ... Rechte: Falcom
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Falcom