121 Min.Ab 16
Simon (Michel Piccoli), ein 50-jähriger Immobilienmakler, steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Zur Ablenkung flüchtet er sich gerne zu der schönen Mado (Ottavia Piccolo), einer jungen Italienerin, die sich gelegentlich in höheren Gesellschaftskreisen prostituiert. Sie versucht auf diesem Wege ihrem geliebten Pierre (Jaques Dutronc) einen Job zu verschaffen. Währenddessen gilt Simons wahres Interesse der hübschen, aber verzweifelten Alkoholikerin Hélène (Romy Schneider). Ihr möchte er den Halt geben, den er eigentlich selbst braucht…
Produktion:FR, IT, DE, 1976
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH