Mädchen über Bord
95 Min.Ab 12
Durch einen unglücklichen Zufall sticht Katrin - die panische Angst vor Wasser hat - mit der AIDA in See. Ihre Freundin Babsi, ihre Chefin Charlotte sowie der Manager Nick unterstützen sie nach Kräften bei ihrem Job als Zimmermädchen, nur mit dem arroganten Schiffsarzt Markus kommt sie nicht ganz klar. Just als sich die beiden näher kommen, geht Markus' attraktive Verlobte Diana an Bord - und die denkt nicht im Traum daran, sich ihren Liebsten ausspannen zu lassen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
