Märzengrund
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Märzengrund
Elias wächst Ende der 1960er-Jahre mit seinen strengen Eltern im Tiroler Zillertal auf. Dem bäuerlichen, von konservativen Werten geprägten Alltag entflieht der sensible junge Mann regelmäßig in der Literatur. Als sich Elias in eine geschiedene Frau verliebt, wird die Beziehung von seinen Eltern strikt abgelehnt. Enttäuscht kehrt Elias seiner Heimat den Rücken und entscheidet sich für ein Leben im Einklang mit der Natur, bis erst ein Schicksalsschlag ihn wieder auf den elterlichen Hof zwingt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prokino