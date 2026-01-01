Mafia, Mord & Manipulation: Der Fall Gurmeet Dhinsa | True Crime Doku
Mafia, Mord & Manipulation: Der Fall Gurmeet Dhinsa | True Crime Doku
Was passiert, wenn die Ermittlungen gegen einen vermeintlich korrupten Geschäftsmann eine noch viel dunklere Wahrheit ans Licht bringen? Im Jahr 1997 starteten das FBI und das NYPD eine gemeinsame Untersuchung gegen Gurmeet Dhinsa, den sie zunächst wegen Manipulationen an den Zapfsäulen seiner Tankstellen verdächtigten. Doch schon bald wurde klar, dass Dhinsa viel mehr als nur ein betrügerischer Unternehmer war. Er führte sein kriminelles Imperium mit eiserner Hand und brutalem Vorgehen, entführte und tötete abtrünnige Mitarbeiter sowie deren Familienmitglieder. Die FBI-Agenten mussten tief in seine gewalttätige Welt eintauchen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Unsere True Crime Doku aus der Serie "The FBI Files" zeigt, wie Ermittler das Netz eines gefährlichen Mannes aufdeckten und dabei einen Blick hinter die Kulissen des Kriminallabors des FBI gewähren.