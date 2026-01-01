Magellan
Magellan
Als die 'NASA' drei mysteriöse Signalquellen empfängt, die ihren Ursprung nicht in den unbekannten Tiefen des Weltraums haben, sondern von Monden innerhalb unseres Sonnensystems senden, beauftragt sie Commander Roger Nelson (Brandon Ray Olive) mit einer gefährlichen Solomission: Zehn Jahre soll er im All verbringen, im Kälteschlaf reisend zwischen den Planeten, mutterseelenallein auf der Suche nach den Signalträgern, die ein für allemal beweisen könnten, dass dort draußen fremdes Leben existiert. Alle anderthalb Jahre nur hat er Kontakt zu seinen Vorgesetzten und zu seiner geliebten Frau, die er auf der Erde zurücklassen muss. Doch schon an seinem ersten Zielort angekommen, merkt Nelson, dass hier einiges ganz und gar nicht stimmt. Die Videobotschaften der 'NASA' werden immer rätselhafter und das Objekt, das er auf dem lebensfeindlichen Mond findet, beginnt ein seltsames Eigenleben zu entwickeln. Als ein aufziehender Sturm sein knappes Zeitfenster für den Abflug gefährdet, wird Roger Nelson nicht das letzte Mal vor eine schwierige Entscheidung gestellt...