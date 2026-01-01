Magic, Magic
99 Min.Ab 12
Magic, Magic
Eigentlich soll der gemeinsame Chile-Urlaub mit Cousine Sara (Emily Browning) der schüchternen Alicia (Juno Temple) die Augen für die Welt öffnen. Aber die Freunde, mit denen es in die abgelegene Hütte geht, erscheinen ihr alles andere als normal. Vor allem der linkische Brink (Michael Cera) verstört das Mädchen mit seinen Avancen. Zunehmend unter Schlaflosigkeit leidend, wird sie so zur Gefahr für die Gruppe und sich selbst. Zwischen Wahn und Wirklichkeit droht sich Alicia in den chilenischen Bergen zu verlieren...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, CL, 2013
