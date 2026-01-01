Magic Mike
Magic Mike
Mike arbeitet nachts erfolgreich als Stripper. Eigentlich will er aber nur genug Geld zusammen bekommen, um seiner Leidenschaft als Möbeldesigner nachzugehen.
Heiße Moves in Magic Mike
Mike Martingano, gespielt von Channing Tatum, arbeitet als Stripper Magic Mike im Club Xquisite. Jeden Abend zeigt er bei heißen Tanzeinlagen mit seinen Kollegen, was er drauf hat. Doch eigentlich würde er lieber seine große Leidenschaft für das Designen von Möbeln beruflich ausleben. Aber die Vorzüge seines Stripper-Daseins sind nur schwer aufzugeben: eine Menge Geld, Party ohne Ende und die Zuneigung zahlreicher Damen. All das ist für ihn eine gute Ausrede, sich nicht auf dem normalen Arbeitsmarkt noch einmal zu versuchen.
Hollywood-Stars glänzen als Stripper
Als er dann Adam (Alex Pettyfer) über den Weg läuft, entscheidet er sich, den jungen Mann unter seine Fittiche zu nehmen und seine Tricks zu verraten. Mike besorgt Adam im Club seines Freundes Dallas, dargestellt von Oscar-Gewinner Matthew McConaughey, einen Job und zeigt ihm die schillernden Seiten seines Lebens. Doch Adam hat seinen eigenen Kopf und rutscht durch die neuen Kontakte in die Drogenszene ab.
Adams Schwester Brooke, gespielt von Cindy Horn, ist von dem neuen Job und Lebensstil ihres Bruders nicht begeistert und versucht ihn wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Dabei erreicht sie auch Mike mit ihren Worten und er überlegt, ob ein anderer Lebensweg für ihn doch erreichbar wäre.
Magic Mike basiert lose auf den Erfahrungen von Channing Tatum, der seine Anfänge in Hollywood als Stripper machte. Klar sind die heißen Tanzeinlagen von Matthew McConaughey, Joe Manganiello, Matthew Bomer und Co. einer der Hauptargumente für diesen Film. Aber thematisch geht er noch viel tiefer: Betrug, Drogenmissbrauch, Geldprobleme. In Magic Mike sind wir weit entfernt von heiler Hollywood-Welt und sehen auch die dunklen Seiten des Lebens als Stripper.
Auf Joyn kannst du das Stripper-Drama Magic Mike online anschauen. Lehn dich zurück und genieße die Show.