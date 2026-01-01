Magic Silver
Magic Silver
Tief verborgen im Inneren des Blauen Berges lebt das geheimnisvolle Volk der Blauwichtel, Hüter eines uralten magischen Silbers, das Licht und Leben bewahrt. Als der König schwer erkrankt, bricht Prinzessin Blaurose (Ane Viola Semb) gegen alle Regeln auf – hinaus in die Welt der Menschen, um Hilfe zu suchen. Doch ihr mutiger Schritt bringt nicht nur die Rotwichtel in Gefahr, sondern entfesselt eine Kette dunkler Ereignisse. Ein Teil des magischen Silbers wird gestohlen – und mit ihm droht die Welt in ewige Dunkelheit zu stürzen. Verstoßen und verfolgt, verbündet sich Blaurose mit dem jungen Rotwichtel-König Dreng (Johan Tinus Lindgren). Gemeinsam stellen sie sich einem Abenteuer voller Rätsel, Magie und Mut, um das Licht zu retten und das Gleichgewicht zwischen den Völkern wiederherzustellen.