Mamma Mia! Here We Go Again
110 Min.Ab 0
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Mamma Mia! Here We Go Again
Die erfolgreiche Musical-Komödie geht weiter und bringt noch mehr ABBA-Hits auf die Leinwand: Sophie hat inzwischen geheiratet und erwartet ihr erstes Kind. Außerdem steht sie kurz davor, ihr eigenes Hotel zu eröffnen. Zum Gedenken an ihre Mutter veranstaltet sie auf Kalokairi ein Fest, zu dem auch ihre drei Väter eingeladen sind. Diese erzählen ihr, wie sie Donna einst kennengelernt haben ...
Genre:Musikalische Komödie
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.