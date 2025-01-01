Man Trouble
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Man Trouble
Harry (Jack Nicholson) ist ein durchtriebener Zeitgenosse. Er hat nicht nur Stress mit seiner Frau, sondern auch mit seiner Freundin. Als die attraktive Joan (Ellen Barkin) in seinem Wachhund-Business auftaucht, wittert er Umsatz. Sie wird nicht nur von Unbekannten terrorisiert, man hat auch ihre Schwester entführt. Harry verstrickt sich bald in seine eigenen Tricks, und das gibt Ärger.
Genre:Thriller, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film