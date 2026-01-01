Zum Inhalt springenBarrierefrei
Manchester by the Sea

132 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS132 Min.Ab 12
Der Hausmeister Lee Chandler muss schmerzlich erfahren, dass sein Bruder Joe überraschend verstorben ist. Er kehrt aus Boston in seine Heimatstadt zurück und erfährt dort, dass Joe ihn zum Vormund seines Neffen Patrick ernannt hat. Geplagt von Gedanken der Leere und Trauer muss sich Lee seiner neuen Aufgabe stellen und letztlich entscheiden, ob er der großen Verantwortung gewachsen ist.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MMXVI KFILMS MANCHESTER LLC. ALL RIGHTS RESERVED.