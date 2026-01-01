Mandingo
122 Min.Ab 18
122 Min.Ab 18
Mandingo
Packendes Drama: Warren Maxwell und sein Sohn Hammond besitzen eine heruntergekommene Sklaven-Plantage. Als Hammond in New Orleans den kräftig gebauten Sklaven Mede ersteigert, um ihn als Kampfpartner für seine Sklaven zu trainieren, hofft er, mit Schaukämpfen Geld zu machen. Doch zu Hause angekommen, verführt Hammonds Frau Blanche, die von ihrem Mann mit der Sklavin Ella betrogen wird, den Sklaven Mede und wird sogar schwanger von ihm. Hammond schwört tödliche Rache.
Genre:Drama
Produktion:US, 1975
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH