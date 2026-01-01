Maneater
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Maneater
Jessie (Nicky Whelan), Sunny (Porscha Coleman) und Will (Shane West) unternehmen einen Bootstrip zu einer entlegenen tropischen Trauminsel. Aber als sie am nächsten Morgen aufwachen, stimmt etwas nicht. Von Captain Wally (Ed Morrone), dem Skipper der Gruppe, fehlt jede Spur. Auch zwei weitere Personen sind plötzlich verschwunden. Zu spät findet das Trio den grausigen Grund heraus: Sie alle wurden von einem riesigen Hai getötet! Abgeschnitten von der Außenwelt und teils schwerverletzt beginnt ein blutiger Überlebenskampf im Inselparadies... - Der Filmemacher Justin Lee ist u.a. für „Final Kill“ (2020) und „Hunting Games“ (2023) mit Danny Trejo bekannt.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.