Mann unter Feuer
89 Min.Ab 16
Mann unter Feuer
Creasy ist ein ausgebrannter Ex-Agent und zynischer Einzelkämpfer. Sein tägliches Geschäft bestand aus Gewalt, Terror und Tod. Doch davon möchte er zukünftig verschont bleiben. Sein neuer Job: Leibwächter der 12-jährigen Samantha, Tochter reicher Italiener. Beide, Samantha und Creasy, sind verschlossen und kontaktarm, erst langsam entwickelt sich eine Beziehung. Doch was Creasy verhindern sollte, passiert. Samantha wird von brutalen Gangstern entführt. Creasy macht sich auf die Jagd.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
