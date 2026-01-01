Mara und der Feuerbringer
Mara und der Feuerbringer
Die 14-jährige Mara möchte eigentlich nur ein ganz normales Leben führen. Doch als Außenseiterin in der Schule und mit rätselhaften Visionen, die sie immer wieder heimsuchen, ist Normalität für sie unerreichbar. Als sich herausstellt, dass ihre Tagträume in Wahrheit Prophezeiungen sind und sie über die Gabe einer Seherin verfügt, wird Mara in eine Welt voller alter Legenden und verborgener Mächte hineingezogen. Gemeinsam mit dem Universitätsprofessor Dr. Reinhold Weissinger macht sie sich auf die Suche nach Antworten. Dabei entdeckt sie, dass das Schicksal der Welt von ihr abhängen könnte: Ragnarök, die Götterdämmerung der nordischen Mythologie, steht möglicherweise kurz bevor. Um die drohende Katastrophe abzuwenden, muss Mara ihre Ängste überwinden und über sich selbst hinauswachsen. Ein spannendes Fantasy-Abenteuer über Mut, Bestimmung und die Kraft, an sich selbst zu glauben.