Marauders – Die Reichen werden bezahlen
Marauders – Die Reichen werden bezahlen
Als eine Gruppe von Elite-Bankräuber den perfekten Raub ausführen und mit Millionen in bar und einem hinterlassenen toten Bankmanager entkommen, untersucht FBI-Agent Jonathan Montgomery (Christopher Meloni) gemeinsam mit seinen Kollegen Stockwell (Dave Bautista) und Wells (Adrian Grenier) den Raubmord. Nach und nach decken sie immer mehr Zeichen von Korruption auf, in die der Eigentümer der Bank Jeffrey Hubert (Bruce Willis) und seine einflussreichen Klienten involviert sind. Doch es ist nicht alles so wie es scheint, die Ermittlungen führen sie immer weiter in ein dichtes Netz aus Betrug und Korruption. Als ein weiterer Banküberfall gemeldet wird, stellt sich für die Agenten schnell heraus, dass sie einer geheimen Verschwörung auf die Spur sind, die der Bankeigentümer in seinem eigenen Interesse nur zu gerne geheim halten will. Um das Rätsel über die tatsächlichen Hintergründe zu lösen, müssen sie bis zum Äußersten gehen - wo die Grenzen zwischen Recht und Unrecht oft verschwommen sind...