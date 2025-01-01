Maria Montessori Teil 2
Maria Montessori Teil 2
Die Geschichte zeigt eine außergewöhnliche Frau, die Kindern eine Stimme verlieh und somit den Grundstein für modernes Lernen legte: Maria Montessori. Sie kämpfte unermüdlich ihr ganzes Leben gegen gesellschaftliche Widerstände an, um benachteiligten Kindern zu helfen und ihnen eine Perspektive für ein besseres Leben zu bieten. Mit ihrer Gründung eines Kinderhauses konnte die berühmte Pädagogin vielen Kindern helfen und hat somit die Grundlage der heutzutage geradezu boomenden Montessori Kinderhäuser und Schulen geschaffen.Doch ihr persönliches Glück, die Liebe zu Giuseppe Montesano und die Erziehung ihres eigenen Kindes blieben ihr verwehrt.
Genre:Dokudrama, Biografie, Drama, Mini-Serie
Produktion:IT, 2007
