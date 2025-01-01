Marillion - Live from Cadogan Hall
128 Min.Ab 0
128 Min.Ab 0
Marillion - Live from Cadogan Hall
Seit mehr als 30 Jahren sind Marillion Teil der englischen Musikszene. Mit mehr als 15 Studio Alben und über 20 UK Top40-Hits konnten die Briten über die Jahre eine treue Fangemeinde gewinnen. Die Aufnahmen stammen vom letzten Abend der Less Is More-Acoustic Tour am 07. Dezember 2009 in der Londoner Cadogan Hall. Tracklist: 01. Go! 02. Interior Lulu 03. Out Of This World 04. Wrapped Up In Time 05. The Space 06. Hard As Love 07. Quartz 08. If My Heart Were A Ball 09. It's Not Your Fault 10. Memory Of Water 11. This Is The 21st Century 12. No One Can 13. Beautiful 14. This Train Is My Life und weitere ...
Genre:Spezial, Musik, Concert
Produktion:GB, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media