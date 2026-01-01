Mario
119 Min.Ab 16
119 Min.Ab 16
Mario
Mario ist zum ersten Mal im Leben verliebt, so richtig verknallt. In Leon, den Neuen aus Deutschland. Der spielt zwar auch vorne im Sturm und könnte ihm sogar gefährlich werden, wenn es darum geht, wer in die Erste Mannschaft aufsteigen kann. Doch daran mag Mario jetzt nicht denken. Er will Leon spüren, riechen, in seiner Nähe sein. Das bleibt auch anderen im Klub nicht verborgen.
Genre:Drama, Romanze, LGBTQ+
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© OUTtv Media B.V.