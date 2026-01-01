Mario Puzo's Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone
152 Min.Ab 16
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Mario Puzo's Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone
New York, 1979: Vor zwanzig Jahren sicherte Michael Corleone seine Vormachtstellung in der einflussreichen Mafia-Familie auf grausame Weise, indem er seinen eigenen Bruder Fredo töten ließ. Nun versucht Michael, seine Finanzgeschäfte an der Wall Street zu legalisieren, um einen Erben für sein Imperium zu finden. Als er sich dabei auf ein millionenschweres Geschäft mit der Vatikan-Bank einlässt, findet die Saga um die Familie der Corleones ein tragisches Ende.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.