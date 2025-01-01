Marry me at Christmas – Ein Fest zum Verlieben
Die Organisation einer Weihnachtshochzeit stellt für Madeline 'Maddy' Krug (Rachel Skarsten), die Besitzerin einer Boutique für Brautkleider, das größte Vergnügen dar. Sie liebt die Herausforderung, das perfekte Kleid für jede ihrer Kundinnen zu finden und für ein unvergessliches Event zu sorgen. Was Maddy nicht erwartet hatte: Sie selbst wird verzaubert, und zwar von dem gutaussehenden Bruder der Braut, einem echten Hollywood-Star namens Jonny Blaze (Trevor Donovan). Aber Jonny ist eigentlich in die schrullige kalifornische Stadt 'Fool's Gold' gekommen, um seine Schwester zu unterstützen - nicht, um sich hoffnungslos zu verlieben...
Genre:Feiertag, Romanze, Comedy
Produktion:US, 2017
