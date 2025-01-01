Mary Higgins Clark: Das fremde Gesicht
91 Min.Ab 12
Mary Higgins Clark: Das fremde Gesicht
Die Polizei bittet Patricia (Alison Eastwood) um Mithilfe: Sie soll eine Frau identifizieren, die in der Nähe ihrer Farm erstochen wurde und einen Zettel mit Patricias Adresse in der Tasche hatte. Im Leichenschauhaus packt die junge Frau das kalte Grauen: Die Tote ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist nicht das einzig Mysteriöse in Patricias Leben. Vor Monaten verunglückte ihr Vater auf einer Brücke, aber weder seine Leiche noch das Auto wurden je gefunden. Ob es da einen Zusammenhang gibt?
Genre:Thriller, Mystery
Produktion:CA, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH