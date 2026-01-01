Mary Higgins Clark: Dass du ewig denkst an mich
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Mary Higgins Clark: Dass du ewig denkst an mich
Als die Studentin Laurie beschuldigt wird, ihren Englischprofessor Allan Grant ermordet zu haben, fehlt ihr jegliche Erinnerung an die Tat. Am Tatort findet man jedoch überall ihre Fingerabdrücke: an der Tür, an den Gardinen und an der Tatwaffe. Laurie steht ab sofort unter Mordanklage. Lauries Schwester Sarah ist Rechtsanwältin und übernimmt ihre Verteidigung. Sie engagiert für ihre unter Schock stehende jüngere Schwester den erfahrenen Psychiater Justin Donnelly. In langen, quälenden Sitzungen mit der völlig verängstigten Laurie findet Justin heraus, dass die Gründe ihrer psychischen Störung in ihrer Vergangenheit liegen müssen...
Genre:Thriller, Mystery
Produktion:GB, FR, CA, US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH