Mary Higgins Clark: Glückstag

Netzkino83 Min.Ab 16
Netzkino
Mary Higgins Clark: Glückstag

Nora und Jack sind glücklich verheiratet. Nur die finanzielle Lage lässt zu wünschen übrig. Jack hält sich und seine Frau mit dem verhassten Job als Anlageberater über Wasser. Noras Bekannter Bill hingegen glaubt, dass ihm ein Los schon bald den großen Geldsegen bringen wird. Und tatsächlich: Kurze Zeit später meldet sich Bill um etwas zu feiern. Er taucht jedoch nie in Noras und Jacks Wohnung auf. Man findet ihn ermordet im Central Park.

Genre:
Mystery
Produktion:
CA, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH