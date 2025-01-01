Mary Higgins Clark: Nimm dich in Acht
91 Min.Ab 16
Die erfolgreiche Geschäftsfrau Victoria Claussen verschwindet während einer Kreuzfahrt spurlos. Psychologin Susan Chancellor thematisiert den Vorfall in ihrer Radiosendung. Eine anonyme Anruferin, die ebenfalls auf einer Kreuzfahrt war, gibt einen interessanten Hinweis. Tags darauf wird ein Attentat auf sie verübt. Dies ist der erste von einer Serie von Mordanschlägen auf Frauen, die offenbar zu viel gesehen haben. Mangels Kooperation seitens der Polizei beginnt Susan selbst zu ermitteln.
Genre:Thriller, Mystery
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
16
