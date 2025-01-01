Mary Higgins Clark: Schwesterlein, komm tanz mit mir
"Attraktiver Mann sucht junge Frau, die Musik liebt und gerne tanzt..." - auf solche und ähnliche harmlos erscheinende Bekanntschaftsanzeigen im Internet antwortet die Schmuckdesignerin Erin Kelley, weil sie ihrer besten Freundin Darcy Scott, Redakteurin einer TV Talk Show, bei einer Untersuchung helfen will. Erin ist über ihre ersten, spannenden Blind Dates sichtlich amüsiert. Doch eine Tages ist Erin plötzlich verschwunden. Darcy macht sich Vorwürfe, leichtfertig Erins Leben aufs Spiel gesetzt zu haben. Völlig verzweifelt gibt sie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf, der man zunächst nur wenig Aufmerksamkeit widmet. Wenige Tage später bestätigt sich ihr schrecklicher Verdacht: Erins Leiche wird in Manhattan gefunden - an ihren Füßen ihr eigener Schuh und eigenartigerweise ein Tanzschuh mit hohem Absatz...