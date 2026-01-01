Mary Higgins Clark: Sieh dich nicht um
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Mary Higgins Clark: Sieh dich nicht um
Als die Immobilienmaklerin Lacey in dieser Romanverfilmung von einer geheimnisvollen Kundin aufgesucht wird, wird ihr Leben gehörig umgekrempelt: Die Klientin Chantal Greco erzählt von der Ermordung ihrer Tochter und wird kurz darauf selbst umgebracht. Von Chantal auf die Spur des Mörders gebracht, ist Lacey selbst in Todesgefahr und muss ins Zeugenschutzprogramm. Doch sie will den Killer selbst finden …
Genre:Thriller, Mystery
Produktion:CA, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH