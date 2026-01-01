Mary Higgins Clark: Vergiss die Toten nicht
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Mary Higgins Clark: Vergiss die Toten nicht
Nell MacDermott, die Enkelin eines einflussreichen Politikers, hat gute Chancen, den Kongresssitz ihres Großvaters zu übernehmen. Ihre Kandidatur ist gefährdet, als die unsauberen Geschäftspraktiken ihres kürzlich bei einer Explosion verstorbenen Ehemannes bekannt werden. Gemeinsam mit Lisa, die ihren Mann ebenfalls bei dem Unfall verloren hat, versucht sie die Wahrheit über die Anschuldigungen herausfinden. Die Frauen finden sich in einem Netz aus Betrug, Gier und Rache wieder.
Genre:Thriller, Mystery, Drama
Produktion:CA, US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH