Mary Higgins Clark: Wenn wir uns wieder sehen

Mit Grausen erinnert sich Fran Simmons (Laura Leighton, „Melrose Place“) an ihre Jugend im Orte Briarwood. Ausgerechnet dort soll die Journalistin jetzt eine Story recherchieren. Ihre frühere Klassenkameradin Molly Lasch („Baywatch“-Nixe Brandy Ledford) saß sechs Jahre im Knast, weil sie ihren reichen Mann getötet haben soll. Nun bittet sie Fran, den wahren Täter zu finden. Aber ist Molly so unschuldig wie sie behauptet?
Genre:Thriller, Mystery
Produktion:CA, US, 2002
