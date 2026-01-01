Mary Higgins Clark: Wo waren Sie, Dr. Highley?
Mary Higgins Clark: Wo waren Sie, Dr. Highley?
Cathy, eine Richterin in einer kleinen Provinzstadt, hat einen Autounfall auf dem Nachhauseweg von ihrem Liebhaber Eric. In der Klinik, in der sie sich erholt, glaubt sie, die Leiche einer Frau in einem Auto gesehen zu haben … Als sie zu Hause ankommt, findet sie heraus, dass Erics Frau bei ihnen tot aufgefunden wurde. Er steht an erster Stelle auf der Liste der Verdächtigen, aber die Polizei kann sein Alibi nicht prüfen. Cathy leitet ihre eigenen Ermittlungen und entdeckt beunruhigende Tatsachen über ihren Geliebten sowie über Doktor H., der Erics Frau wegen einer schwierigen Schwangerschaft half …
