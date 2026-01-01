Mary Shelley
117 Min.Ab 12
117 Min.Ab 12
Mary Shelley
Elle Fanning glänzt in einem intensiven Biopic über die Schriftstellerin Mary Shelley: Die junge Mary Wollstonecraft Godwin verliebt sich in den charismatischen Dichter Percy Bysshe Shelley. Gemeinsam fliehen sie vor den Zwängen der Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts. Ihre Reise ist geprägt von Schmerz, Verlust und kreativer Befreiung. In dieser Zeit entsteht Shelleys legendärer Roman Frankenstein.
Genre:Biografie, Historisches Drama, Romanze
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH