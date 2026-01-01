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Mary und die Blume der Hexen

Mary und die Blume der Hexen

103 Min.Ab 6
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Mary und die Blume der Hexen

Mary und die Blume der Hexen

Die junge Mary zieht auf das Anwesen ihrer Großtante Charlotte und stößt im Wald auf ein Feld voller leuchtender Blumen, die magische Kräfte verleihen sollen. Als sie einen Besenstiel findet, der in einer Baumwurzel feststeckt, bricht sie aus Versehen eine Blume ab. Als diese mit dem Gegenstand in Kontakt kommt, erhält dieser die Fähigkeit zu fliegen und entführt Mary in eine Welt voller Magie ...

Genre:
Anime, Abenteuer, Fantasie
Produktion:
JP, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Peppermint anime GmbH