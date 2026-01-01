Mascarpone
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Mascarpone
Das Leben des 30-jährigen Antonio nimmt eine unerwartete Wendung, als er von seinem Mann verlassen wird, von dem er in jeglicher Hinsicht abhängig ist: Er braucht eine Bleibe, einen Job und einen neuen Lebensinhalt. Antonio findet ein Zimmer in Denis’ Wohnung und arbeitet in Lucas Bäckerei, während er zur Konditorschule geht. Er merkt, dass es falsch war, seine Unabhängigkeit aufzugeben.
Genre:Romantische Komödie, LGBTQ+
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© OUTtv Media B.V.