Masquerade
78 Min.Ab 16
78 Min.Ab 16
Masquerade
Einbrecher hoffen auf leichte Beute: Die brutale Bande hat es auf wertvolle Objekte aus der Privatsammlung des Kunsthändlers Daniel (Austin Nichols) abgesehen. Allerdings befinden sich zur Zeit des Raubüberfalls auch Ehefrau Olivia (Mircea Monroe) und Tochter Casey (Alyvia Alyn Lind) im Haus der Familie. Die Situation eskaliert komplett. Bald gibt es die ersten Schwerverletzten und Toten! Auch die rätselhafte Rose (Bella Thorne) ist Teil der mörderischen Maskerade, bei der nichts ist, wie es scheint. - Für ihre Rolle in „Schatten der Leidenschaft“ erhielt Alyvia Alyn Lind eine Emmy-Nominierung.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.