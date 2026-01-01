Mastema - Engel des Bösen
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
Mastema - Engel des Bösen
Während einer von ihr geleiteten Hypnosesitzung stirbt plötzlich ein Patient von Louise. Traumatisiert zieht sich die junge Therapeutin in ein Dorf im Nirgendwo zurück und eröffnet eine neue Praxis. Unter ihren Patienten ist auch der mysteriöse Theo, der sich sehr merkwürdig benimmt. Kurz nachdem Louise beginnt, mit Theo zu arbeiten, kommt es in ihrem Umfeld zu unerklärlichen Todesfällen.
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film