Me and Mr. Right
Me and Mr. Right
Beziehungs‑Podcasterin Nikki Parsons gilt als Expertin in Sachen Liebe – zumindest online. Denn ihr erfolgreicher Podcast basiert auf einer charmanten Lüge: ihrem erfundenen „Mr. Perfect“. Als ein großer Verlag ihr überraschend einen Buchvertrag anbietet und sie ihren angeblichen Freund vorstellen soll, bricht ihr perfektes Image in sich zusammen. Zu allem Überfluss macht ihr echter Freund genau dann Schluss, als sie ihn am dringendsten bräuchte. In ihrer Not bittet sie ihren gutaussehenden, aber herrlich anstrengenden Nachbarn Luke, für ein Wochenende ihren perfekten Partner zu spielen. Was als harmlose Notlösung beginnt, entpuppt sich schnell als chaotisch‑romantisches Abenteuer voller peinlicher Begegnungen, funkelnder Blicke und ungeplanter Nähe. Während Nikki versucht, ihre Lüge vor der literarischen Elite aufrechtzuerhalten, verschwimmen die Grenzen zwischen Fake‑Beziehung und echten Gefühlen immer mehr. Bald stellt sich die Frage: Spielt Luke nur die Rolle ihres Traummanns – oder ist er es vielleicht wirklich?