Meeresangeln in Norwegen - Region Bergen
48 Min.Ab 12
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Meeresangeln in Norwegen - Region Bergen
Meeresangeln: Der bekannte Meeresangel-Spezialist Rainer Korn stellt die Angelmöglichkeiten nahe der westnorwegischen Küstenstadt Bergen vor. Das Seegebiet westlich und östlich der nördlich von Bergen gelegenen Inselkette ist unter Meeresanglern vor allem durch die riesigen Lengs bekannt geworden, die hier in den vergangenen Jahren gefangen wurden - darunter Exemplare von weit über 20 Kilo! Doch auch Dorsche, Lumbs, Köhler, Pollacks und Rotbarsche sind in diesem Spitzenrevier eine häufige Beute der Meeresangler. Nebenbei wird gezeigt, dass diese Region noch viel mehr als nur hervorragende Angelmöglichkeiten zu bieten hat.
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12