Meerforellenangeln auf Bornholm

18 Min.Ab 12
Just Fishing18 Min.Ab 12
Just Fishing
Meerforellenangeln auf Bornholm

Bornholm gilt als echtes Traumrevier für Meerforellenangler. Besonders die abwechslungsreiche Küstenstruktur der dänischen Insel macht das Angeln hier so interessant. Auf Bornholm werden immer wieder kapitale Meerforellen gefangen. Aber auch dort müssen wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtige Taktik setzen. In diesem Film gibt es viele Tipps und Tricks.

Spezial, Dokumentation, Angeln
de, 2014
12
© bissclips.tv