Meerforellenangeln auf Bornholm
18 Min.Ab 12
18 Min.Ab 12
Meerforellenangeln auf Bornholm
Bornholm gilt als echtes Traumrevier für Meerforellenangler. Besonders die abwechslungsreiche Küstenstruktur der dänischen Insel macht das Angeln hier so interessant. Auf Bornholm werden immer wieder kapitale Meerforellen gefangen. Aber auch dort müssen wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtige Taktik setzen. In diesem Film gibt es viele Tipps und Tricks.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv