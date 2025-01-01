Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meerforellenangeln auf Fünen - Top-Revier für Silberbarren

Just Fishing19 Min.Ab 12
Just Fishing
Meerforellenangeln auf Fünen - Top-Revier für Silberbarren

Ihr wollt eine ganz besondere Meerforellen-Tour erleben? Dann seid ihr auf der dänischen Insel Fünen goldrichtig. Das Revier ist bekannt für seine hervorragenden Bestände und traumhaften Spots. Mit unzähligen Riffen, Buchten und Steilküsten ist Fünen ein wahres Paradies für Meerforellenangler. In diesem Film plaudern echte Küstenprofis aus dem Nähkästchen und bringen euch zum Fisch.

Genre:
Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:
de, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv