Megatrend personalisierte Ernährung
Megatrend personalisierte Ernährung
Noch nie hat sich die Gesellschaft so viele Gedanken um die richtige Ernährung gemacht. Flexitarier, Veganer und Anhänger der Steinzeiternährung nehmen für sich in Anspruch, ihre Ernährungsart sei die natürlichste und auch gesündeste. Doch aus Israel kommt jetzt ein neuer Trend, der alle bisherigen Weisheiten in Punkto gesundes Essen in Frage stellt: die personalisierte Ernährung.
Produktion:ch, 2019
6
