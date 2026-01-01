Mein erster Freund, Mutter und ich
93 Min.Ab 0
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Mein erster Freund, Mutter und ich
Nicole ist 16 Jahre jung und zum ersten Mal richtig verliebt - in ihren Klassenkameraden Daniel. Alles könnte wunderbar sein, wäre da nicht Nicoles Mutter Sonja, die von ihrem Ex-Ehemann betrogen wurde und seitdem von der Untreue aller Männer überzeugt ist. Sonja, die eine Treuetest-Agentur betreibt, übernimmt die Observation von Daniel gleich eigenhändig. Unterstützung bekommt das junge Paar allerdings von Nicoles Vater Sven, der damit seiner Ex gleich eins auswischen kann.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX