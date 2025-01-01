Mein Fake-Date
88 Min.Ab 0
In der hektischen Vorweihnachtszeit lernt Elise den attraktiven Nick kennen. Beide haben etwas gemeinsam: Sie hassen die bevorstehenden Festlichkeiten, bei denen sie ständig nach einem Partner gefragt werden. Nick möchte Partner in seiner Kanzlei werden und braucht eine Frau an seiner Seite für die Weihnachtsfeier. So vereinbaren sie ein Fake-Date: Sie wollen zusammen das Paar spielen…
Genre:Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film