Mein Leben in der Todeszelle
Mein Leben in der Todeszelle
Der 20-jährige Blaine Milam ist der jüngste Insasse einer texanischen Todeszelle. Gemeinsam mit seiner Freundin Jesseca Carson quälte und ermordete er deren 13 Monate alte Tochter Amora beim Versuch, das Kind von Dämonen zu befreien. Während dieses Exorzismus biss Milam das Mädchen 23 Mal und schlug ihr schließlich mit einem Hammer den Schädel ein. Dann erzählten er und seine Freundin der Polizei, das Kind sei von einem Auto angefahren und von Hunden gebissen worden. Im Mai 2010 wurde Blaine Milam wegen Mordes an Amora Carson zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.