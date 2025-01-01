Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Name ist Nobody

Mein Name ist Nobody

111 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS111 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Mein Name ist Nobody

Mein Name ist Nobody

Nobody, ein junger Haudegen aus dem New Mexico der Jahrhundertwende, hat nur einen Wunsch: so zu werden wie sein großes Vorbild Jack Beauregard, der berühmteste Revolverheld im Wilden Westen. Doch wie kann er dessen Nachfolge antreten? Dazu muss er Beauregard im Duell schlagen. Doch obwohl der Revolverheld schon alt und müde ist, muss Nobody seine ganze Cleverness aufbieten, um den Zweikampf für sich zu entscheiden ...

Genre:
Western
Produktion:
FR, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG