Mein Schüler, seine Mutter & ich
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Mein Schüler, seine Mutter & ich
Musiklehrer Carlo, ein lässiger Alt-Rock'n'Roller, lernt im Krankenhaus die Ärztin Ellen kennen. Die ist völlig gestresst, sodass dabei sogar Sohnemann Franz oftmals auf der Strecke bleibt. Wenig später begeht Carlo einen unverzeihlichen Fehler: Genervt von den nicht enden wollenden läppischen Fragen der Schüler rät er Franz, dessen Wut auf seine Mutter langsam überkocht, er solle sie doch einfach beim Jugendamt anzeigen. Gesagt, getan!
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions