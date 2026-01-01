Mein unbekannter Nachbar - Der große Toleranz-Check
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Mein unbekannter Nachbar - Der große Toleranz-Check
Nicht alle Deutschen sind blond, tragen Dirndl und essen Sauerkraut - doch ähnlich platte Klischees haben wir über unsere ausländischen Nachbarn. "Galileo"-Moderatorin Funda Vanroy und Comedian Simon Gosejohann wollen herausfinden, was wir über Türken, Asiaten, Russen und Afrikaner denken. Dazu begeben sie sich in einem Berliner Multi-Kulti-Wohnblock auf Klischeereise durch die Nachbarschaft. Ihre Mission: Den unbekannten Nachbarn besser kennen und verstehen lernen!
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben